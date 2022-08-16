«Судилище» оккупантов над иностранцами на Донбассе в МИД Украины назвали фиктивным

Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными гражданами, которые помогали ВСУ, и гуманитарным работником является недействительным. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Он также отметил, что это еще одно доказательство того, что РФ грубо нарушает правила ведения войны и заявил, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам.

Напомним, 15 августа в Офисе президента призвали организацию Красный Крест вмещаться в ситуацию с подготовкой оккупантами «судилища» над украинскими военными в захваченном войсками РФ Мариуполе.