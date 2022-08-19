РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО

19 серпня 2022, 14:40

РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО

У День Незалежності України 24 серпня російські війська планують провести у тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над військовополоненими захисниками "Азовсталі". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наголошується, що з цією метою в терміновому порядку утвориться вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

«На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням», - повідомляють в українській розвідці. Для цих процесів, як пише ГУР МО, готують спеціально навчених «свідків» та завозять до Маріуполя представників російських «ЗМІ». Таким чином у планах РФ надати вигляду «легітимності» цій акції».

У розвідці України також повідомили, що за одним із можливих сценаріїв окупантів, війська Росії можуть завдати по приміщенню, де проходитиме «судилище» точковий ракетний удар, і у разі реалізації таких планів РФ здійснюватиме спроби «традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну».

11 серпня про плани окупантів провести у захопленому військами РФ Маріуполі «судилище» над українськими військовими 24 серпня, у День незалежності України, повідомляв мер міста Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав «судилище» РФ на Донбасі над іноземними громадянами, які допомагали ЗСУ, та гуманітарним працівником, недійсним.

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