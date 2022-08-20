Присвоил деньги, выделенные на оборону: Мэру Константиновки Азарову сообщили о подозрении

Константиновка. Фото: Офис генпрокурора

Мэру Константиновки Донецкой области Олегу Азарову и руководителю местного коммунального предприятия сообщено о подозрении в присвоении денег, выделенных на оборону города. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.



«Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по устройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета в сумме более 363 тысяч гривен. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению», — отметили в Офисе генпрокурора.



Там добавили, что подозреваемым инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отметим, что до середины апреля нынешнего года функции местных властей в Константиновке выполнял городской совет. Затем была создана городская военная администрация, руководителем которой стал Алексей Рослов (ранее он был главой Бахмутской районной государственной администрации).