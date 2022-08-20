Привласнив гроші, виділені на оборону: Меру Костянтинівки Азарову повідомили про підозру

Костянтинівка. Фото: Офіс генпрокурора

Меру Костянтинівки Донецької області Олегу Азарову та керівнику місцевого комунального підприємства повідомлено про підозру у привласненні грошей, виділених на оборону міста. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста заволодів оборонними коштами.



«Мер разом із керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об'єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисячі гривень. Підозрювані розпорядилися ними на власний розсуд», — зазначили в Офісі генпрокурора.



Там додали, що підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України), вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу.

Зазначимо, що до середини квітня цього року функції місцевої влади у Костянтинівці виконувала міська рада. Потім було створено міську військову адміністрацію, керівником якої став Олексій Рослов (раніше він був головою Бахмутської районної державної адміністрації).