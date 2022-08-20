Ракетный удар по Вознесенску: Число раненых увеличилось

В результате ракетного удара россиян по Вознесенску Николаевской области ранения получили 12 человек. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Ранее областная военная адинистрация давала информацию о девяти пострадавших.



«По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что повреждены два подъезда пятиэтажного дома, а также расположенные рядом частные дома, автомобили.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Днем 20 августа оккупанты нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области. Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Предварительно сообщалось о девяти раненых, в том числе четырех детях.