Ракетний удар по Вознесенську: Число поранених збільшилося

Внаслідок ракетного удару росіян по Вознесенську Миколаївської області поранення отримали 12 людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



Раніше обласна військова адіністрація надавала інформацію про дев'ятьох постраждалих.



«За попередньою інформацією, дванадцятьох людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що пошкоджено два під'їзди п'ятиповерхового будинку, а також розташовані поруч приватні будинки, автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вдень 20 серпня окупанти завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Російська ракета потрапила до п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо повідомлялося про дев'ятьох поранених, у тому числі чотирьох дітей.