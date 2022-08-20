ЗСУ атакували військову базу окупантів у Мелітополі

Сьогодні українські військові ліквідували велику кількість військової техніки на одній із баз росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.



«Сьогодні ЗСУ атакували одну з військових баз окупантів у Мелітополі. Ліквідовано велику кількість військової техніки та ворожих сил», — розповів Федоров.



За його словами, російські військові випустили ракету з південного напрямку по житловій інфраструктурі Мелітополя. Зруйновано 10 будинків, постраждала одна людина.



Федоров також повідомив, що окупанти намагаються підключити Запорізьку АЕС до російської енергосистеми.



«Завезли до Мелітополя великовантажні машини з проводами та бочками із трансформаторною олією. Мелітопольські партизани підірвали одну з електроопор, зіпсувавши плани рашистів щодо викрадення електроенергії із ЗАЕС», — зазначив мер Мелітополя.