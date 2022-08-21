Зять Медведчука побывал в оккупированном Мариуполе

Андрей Рюмин (в центре) приехал в оккупированный Мариуполь. Фото: Telegram-канал «Россети»

Зять обвиняемого в госизмене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Андрей Рюмин приехал в оккупированный россиянами Мариуполь как генеральный директор ПАО «Россети». Об этом говорится в Telegram-канале компании.



Сообщается, что Рюмин «проинспектировал ход восстановления электросетевых объектов Мариуполя и ряда других населенных пунктов, а также осмотрел линию электропередачи 35 кВ "Город 2 – Очистные сооружения 1, 2", которая на этой неделе была введена в эксплуатацию после ремонта».



Также отмечается, что группа «Россети» направила на подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» территории почти 800 специалистов и около 280 единиц спецтехники из дочерних компаний и подрядных организаций.



Андрей Рюмин женился на дочери Виктора Медведчука Ирине в 2006 году. В 2018 году он был назначен председателем ПАО «Россети Ленэнерго».