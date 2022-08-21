Зять Медведчука побував в окупованому Маріуполі

Андрій Рюмін (у центрі) приїхав до окупованого Маріуполя. Фото: Telegram-канал «Россети»

Зять обвинуваченого в держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Андрій Рюмін приїхав до окупованого росіянами Маріуполя як генеральний директор ПАТ «Россети». Про це йдеться у Telegram-каналі компанії.



Повідомляється, що Рюмін «проінспектував хід відновлення електромережевих об'єктів Маріуполя та інших населених пунктів, а також оглянув лінію електропередачі 35 кВ "Місто 2 – Очисні споруди 1, 2", яка цього тижня була введена в експлуатацію після ремонту».



Також наголошується, що група «Россети» направила на підконтрольні «ДНР» та «ЛНР» території майже 800 фахівців та близько 280 одиниць спецтехніки з дочірніх компаній та підрядних організацій.



Андрій Рюмін одружився з дочкою Віктора Медведчука Іриною у 2006 році. У 2018 році його було призначено головою ПАТ «Россети Ленэнерго».