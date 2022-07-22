Счета, гостиницы, земельные участки: Суд наложил арест на активы Медведчука и Марченко

По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которыми управляли из РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что решением суда наложен арест, в том числе:

на корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен;

банковские счета на 1,3 миллиона гривен;

два земельных участка площадью три и пять гектаров;

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

«По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности», — сообщили в ведомстве.



Там добавили, что схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин России. Эти деньги, по информации спецслужбы, поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко.



«В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ними осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов», — подчеркнули в СБУ.



Также в ведомстве рассказали, что продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.



Медведчук на допросе СБУ подтвердил, что вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» он занимался по просьбе тогдашнего президента Петра Порошенко, а поставки угля из так называемых «ЛНР» и «ДНР» также согласовывало руководство страны.



9 июня суд продлил арест Медведчука до 9 августа.



Также сообщалось, что на всех стадиях заседания по делу Медведчука будут проводиться в закрытом режиме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.