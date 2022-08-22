По Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне нанесен еще один удар

В оккупированном российской армией Херсоне в районе Антоновского моста прозвучали взрывы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



По его словам, попадание снаряда пришлось либо по Антоновскому мосту или же вблизи конструкции. По предварительным данным, 8-10 прилетов.

Обновлено. В ВСУ официально подтвердили удар по Антоновскому мосту. Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ держат под контролем Антоновский мост и «напоминают о своем дистанционном присутствии».



Также обстрел моста в Херсоне подтвердила российская сторона. Там утверждают, что пострадали не менее 15 человек.

Ранее мы сообщали о пожаре на складе боеприпасов российской армии в Донецке, в районе гипермаркета «Ашан».