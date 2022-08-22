По Антонівському мосту в окупованому Херсоні завдано ще одного удару

В окупованому російською армією Херсоні у районі Антонівського мосту пролунали вибухи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



За його словами, влучення снаряда або по Антонівському мосту або поблизу конструкції. За попередніми даними, 8-10 прильотів.

Оновлено. У ЗСУ офіційно підтвердили удар по Антонівському мосту. Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський міст і «нагадають про свою дистанційну присутність».

Також обстріл мосту у Херсоні підтвердила російська сторона. Там стверджують, що постраждали щонайменше 15 людей.

Раніше повідомляли про пожежу на складі боєприпасів російської армії в Донецьку, в районі гіпермаркету «Ашан».