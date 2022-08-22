В районе Запорожской ТЭС при обстреле погиб мужчина

Из временно оккупированного Энергодара поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.



«Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем», - написал он в Telegram.



Мэр также сообщил, что минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра.

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