У районі Запорізької ТЕС під час обстрілу загинув чоловік

З тимчасово окупованого Енергодару надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.



«Окупанти традиційно звинуватили у цьому ЗСУ. Але обставини того, що сталося, викликають великі питання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автомобіля з практично рівними отворами від куль, машину було обстріляно практично впритул. Мабуть, з автомата. Чи є факт загибелі людини, зараз з'ясовуємо», - написав він у Telegram.



Мер також повідомив, що мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку.

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