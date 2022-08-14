В результате обстрела Энергодара погиб работник Запорожской АЭС

Сегодня, 14 августа, российские оккупанты снова обстреляли Энергодар, в результате погиб один человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Тelegram.



Он уточнил, что сегодня с 15:00 до 15:30 россияне произвели по меньшей мере 6 выстрелов по Энергодару.



«В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович», — сообщил Орлов.



По его словам, мужчина погиб в 1-м микрорайоне, во время обстрела он выгуливал собаку. Животное также не уцелело.



Орлов добавил, что еще двое жителей города получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.