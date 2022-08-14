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В результате обстрела Энергодара погиб работник Запорожской АЭС

14 августа 2022, 18:34

В результате обстрела Энергодара погиб работник Запорожской АЭС

Сегодня, 14 августа, российские оккупанты снова обстреляли Энергодар, в результате погиб один человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Тelegram.

Он уточнил, что сегодня с 15:00 до 15:30 россияне произвели по меньшей мере 6 выстрелов по Энергодару.

«В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович», — сообщил Орлов.

По его словам, мужчина погиб в 1-м микрорайоне, во время обстрела он выгуливал собаку. Животное также не уцелело.

Орлов добавил, что еще двое жителей города получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

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