В Запорожской области при обстреле тяжело ранена девочка

В результате обстрела поселка Шевченковского Запорожской области был тяжело ранен ребенок, кроме этого пострадали двое взрослых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки. В настоящее время девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована, на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое"», - написал Старух в Telegram.



Кроме этого, двое взрослых получили ранения средней тяжести.



Около десяти домов в поселке повреждены.