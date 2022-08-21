Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности — «Энергоатом»

Периодические обстрелы Запорожской атомной электростанции российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для ее безопасного функционирования. ЗАЭС сейчас работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом заявили в «Энергоатоме».



«5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность», — сообщили в компании.



В «Энергоатоме» отметили, что в августе в результате российских обстрелов ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга, открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750), пострадала одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна. Также оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.



«Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений... В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы», — говорится в сообщении.



В «Энергоатоме» подчеркнули, что ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль украинской власти.

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