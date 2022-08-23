США закликає американців залишити Україну зараз

23 серпня 2022, 10:48

США закликає американців залишити Україну зараз

У Держдепартаменті США мають інформацію про те, що російська армія активізує зусилля щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями. Посольство США в Україні закликає американців покинути територію української держави зараз, використовуючи варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.

Зазначається, що російські обстріли по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та громадянської інфраструктури.

Раніше в МВС України закликали українців найближчими кількома днями ховатися в укриття при кожній тривозі.

До того ж Центр протидії дезінформації оголосив про введення нових сигналів тривоги в Україні на тлі російського ядерного шантажу.

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