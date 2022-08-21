Новые сигналы тревоги введены в Украине на фоне российского ядерного шантажа. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.



Отмечается, что некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности. Так, о химической опасности будет оповещать звон церковных колоколов, а о радиационной опасности — звон в набат.



Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ждать дальнейшей информации.



В ЦПД также напомнили, что при объявлении воздушной тревоги раздается длинный непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги. Во время ее объявления нужно немедленно идти к ближайшему укрытию и не забывать о правиле двух стен и двух выходов.