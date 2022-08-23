В ближайшие месяцы Украина получит западные системы ПВО и ПРО — Офис президента

Осенью Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель главы Офиса президента по внешней политике и стратегическому партнерству Андрей Сибига.



Он отметил, что ОП видит четкие перспективы и временные рамки поставок систем ПРО и ПВО.



«Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах говорит своим партнерам, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь мы достаточно оптимистичны, видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся», - сказал Сибига.

Он заявил, что перспетива получения этих систем обозрима, осенью, по его словам, они будут доставлены Украине.

Также Сибига отметил, что ВСУ нужны MLRS, системы реактивного залпового огня, которые позволят улучшить ситуацию на фронте и в частности уменьшат потери в рядах украинских военных.

Напомним, 22 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вскоре получит ранее обещанную немецким правительством современную систему ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.