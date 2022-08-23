Найближчими місяцями Україна отримає західні системи ППО та ПРО — Офіс президента

23 серпня 2022, 13:32

Найближчими місяцями Україна отримає західні системи ППО та ПРО — Офіс президента

Восени Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів заступник глави Офісу президента із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

Він зазначив, що ВП бачить чіткі перспективи та часові рамки поставок систем ПРО та ППО.

«Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто в усіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тут ми достатньо оптимістичні, ми бачимо чіткі перспективи і бачимо часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться», - сказав Сібіга.

Він заявив, що перспективи отримання цих систем осяжні, восени, за його словами, вони будуть доставлені Україні.

Також Сибіга зазначив, що ЗСУ потрібні MLRS, системи реактивного залпового вогню, які дозволять покращити ситуацію на фронті та зокрема зменшать втрати у лавах українських військових.

Нагадаємо, 22 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна незабаром отримає раніше обіцяну німецьким урядом сучасну систему ППО IRIS-T та станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA.

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