Шмыгаль: к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что к концу 2024 года Украина планирует полностью быть готова вступить в Европейский Союз. Об этом он сказал на заседании правительства.



«Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский Союз», - сказал он.



Также премьер отметил, что в рамках плана восстановления Украины, правительство работает с международными партнерами, чтобы они участвовали в восстановлении и развитии отдельных регионов.

Европейский совет 23 июня 2022 года поддержал предоставление Украине статуса государства-кандидата на членство в ЕС.