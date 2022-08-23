Шмигаль: до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу до Європейського Союзу. Про це він сказав на засіданні уряду.



«Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до Європейського Союзу», - сказав він.



Також прем'єр зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів.

Європейська рада 23 червня 2022 року підтримала надання Україні статусу держави-кандидата на членство в ЄС.