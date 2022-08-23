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Поврежденные банкноты не нужно принимать в расчетах — НБУ

23 августа 2022, 23:03

Поврежденные банкноты не нужно принимать в расчетах — НБУ

Умышленно поврежденные банкноты с временно оккупированных территорий могут попасть в наличный оборот. Об этом предупредил Национальный банк Украины.

В НБУ пояснили, что в случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные, учитывая боевые действия или их возможную угрозу, он должен осуществить повреждение наличных. То есть, привести банкноты в неплатежное состояние.

Отмечается, что умышленно поврежденные банками купюры имеют несколько ровных отверстий.

Кроме просверливания, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:

  • обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение;
  • разрезание пополам или на три части;
  • повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

«Существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, умышленно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, находящихся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков», — сообщили в НБУ.

Там добавили, что в Нацбанк на исследования от банков поступали именно такие банкноты.

Такие банкноты — окрашенные, разрезанные или с отверстиями — в банке призвали не принимать во время наличных расчетов. О распространителях таких купюр следует сообщить в Нацполицию.

В случае сомнения можно обратиться в любой банк.

«Поврежденные банкноты во время действия военного состояния обмена не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком… Напоминаем, что в условиях военного положения наиболее безопасны безналичные расчеты, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение именно им», — подчеркнули в НБУ.

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