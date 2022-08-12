Работают ли в Донецкой области аптеки, больницы и банкоматы, рассказал Кириленко

Учреждения и объекты критической инфраструктуры на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области работают. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге по оперативной ситуации в регионе.



Первоочередной задачей Кириленко назвал эвакуацию гражданского населения, которое не задействовано в обеспечении функционирования объектов критической инфраструктуры.



Аптеки, отметил глава области, работают в нужном для оставшихся людей количестве. Также он не подтвердил информацию о готовящейся эвакуации больницы из Константиновки.



«Банкоматы работают, обозначен перечень работающих банкоматов… Также нами обеспечивается функционирование больниц во всех ключевых городах области, где помощь оказывается раненым бойцам, поступающим с линии фронта, и местному населению», — сказал Кириленко.



Также он отметил, что многие критические объекты и жилые дома разрушены обстрелами. В том числе есть прифронтовые населенные пункты, где не осталось ни одного уцелевшего здания.



«Около 30 процентов учреждений здравоохранения также повреждены или разрушены», — сообщил Кириленко.



В целом по количеству поврежденных и разрушенных объектов Донецкая область занимает второе место — ее опережает лишь Киевская область. Информация о разрушениях передается Офису президента.