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Работают ли в Донецкой области аптеки, больницы и банкоматы, рассказал Кириленко

12 августа 2022, 15:59

Работают ли в Донецкой области аптеки, больницы и банкоматы, рассказал Кириленко

Учреждения и объекты критической инфраструктуры на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области работают. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге по оперативной ситуации в регионе.

Первоочередной задачей Кириленко назвал эвакуацию гражданского населения, которое не задействовано в обеспечении функционирования объектов критической инфраструктуры.

Аптеки, отметил глава области, работают в нужном для оставшихся людей количестве. Также он не подтвердил информацию о готовящейся эвакуации больницы из Константиновки.

«Банкоматы работают, обозначен перечень работающих банкоматов… Также нами обеспечивается функционирование больниц во всех ключевых городах области, где помощь оказывается раненым бойцам, поступающим с линии фронта, и местному населению», — сказал Кириленко.

Также он отметил, что многие критические объекты и жилые дома разрушены обстрелами. В том числе есть прифронтовые населенные пункты, где не осталось ни одного уцелевшего здания.

«Около 30 процентов учреждений здравоохранения также повреждены или разрушены», — сообщил Кириленко.

В целом по количеству поврежденных и разрушенных объектов Донецкая область занимает второе место — ее опережает лишь Киевская область. Информация о разрушениях передается Офису президента.  

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