Пошкоджені банкноти не потрібно приймати у розрахунках — НБУ

Умисно пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій можуть потрапити в готівковий обіг. Про це повідомив Національний банк України.
У НБУ пояснили, що у випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії або їхню можливу загрозу, він має здійснити пошкодження готівки. Тобто привести банкноти у неплатіжний стан.
Наголошується, що навмисне пошкоджені банками купюри мають кілька рівних отворів.
Крім просвердлювання, існує ще кілька методів умисного пошкодження банкнот:
«Існує небезпека потрапляння у готівковий обіг банкнот гривні, які навмисне пошкоджені банками під час дії воєнного стану, з територій, що перебувають у тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків», — повідомили в НБУ.
Там додали, що до Нацбанку на дослідження від банків надходили саме такі банкноти.
Такі банкноти — забарвлені, розрізані чи з отворами — у банку закликали не приймати під час розрахунків готівкою. Про розповсюджувачів таких купюр слід повідомити Нацполіцію.
У разі сумніву можна звернутися до будь-якого банку.
«Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком… Нагадуємо, що в умовах воєнного стану найбільш безпечні безготівкові розрахунки, тому рекомендуємо надавати перевагу саме їм», — наголосили в НБУ.