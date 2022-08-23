Пошкоджені банкноти не потрібно приймати у розрахунках — НБУ

23 серпня 2022, 23:03

Пошкоджені банкноти не потрібно приймати у розрахунках — НБУ

Умисно пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій можуть потрапити в готівковий обіг. Про це повідомив Національний банк України.

У НБУ пояснили, що у випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії або їхню можливу загрозу, він має здійснити пошкодження готівки. Тобто привести банкноти у неплатіжний стан.

Наголошується, що навмисне пошкоджені банками купюри мають кілька рівних отворів.

Крім просвердлювання, існує ще кілька методів умисного пошкодження банкнот:

  • обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;
  • розрізання навпіл чи три частини;
  • пошкодження спеціальними розчинами або іншими барвниками з забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти.

«Існує небезпека потрапляння у готівковий обіг банкнот гривні, які навмисне пошкоджені банками під час дії воєнного стану, з територій, що перебувають у тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків», — повідомили в НБУ.

Там додали, що до Нацбанку на дослідження від банків надходили саме такі банкноти.

Такі банкноти — забарвлені, розрізані чи з отворами — у банку закликали не приймати під час розрахунків готівкою. Про розповсюджувачів таких купюр слід повідомити Нацполіцію.

У разі сумніву можна звернутися до будь-якого банку.

«Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком… Нагадуємо, що в умовах воєнного стану найбільш безпечні безготівкові розрахунки, тому рекомендуємо надавати перевагу саме їм», — наголосили в НБУ.

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