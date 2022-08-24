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В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка

24 августа 2022, 12:06

В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка

Если бы в распоряжении ВСУ было столько оружия сколько есть сейчас, возможно украинские военные и удержали бы Северодонецк. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в интервью изданию «Северодонецк онлайн».

Он отметил, что самые тяжелые бои выпали на судьбу Луганской области.

«Возможно ли было удержать Северодонецк? Если бы мы имели то, что имеем сейчас, и сейчас эти бои начались бы, может, удержали бы... Сейчас в тылу у рашистов происходит «хлопок» на составах, раньше такой возможности не было. У них в разы было преимущество по артиллерии», - сказал Гайдай и сообщил, что войска РФ «затормозили» сразу, когда зашли в Лисичанск.

Описывая период боев за Северодонецк Гайдай отметил, что «тогда не было еще в достаточном количестве оружия», речь о MLRS и HIMARS и сдерживать атаки оккупантов Вооруженным силам Украины было трудно.

По словам Гайдая, войска РФ уничтожили все позиции ВСУ в Северодонецке и держаться военным Украины уже было не за что. Как отметил глава Луганской ОВА, стоять на позициях, чтобы бойцов убивали не нужно было, Украине важно сохранить армию.

Также Гайдай заявил, что ВСУ нанесли разрушительный удар по армии РФ защищаясь.

Утром 24 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Донбассе за прошедшие сутки ВСУ отбили шесть атак российских войск.


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