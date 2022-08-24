У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька

Якби у розпорядженні ЗСУ було стільки зброї скільки є зараз, можливо, українські військові й утримали б Сєвєродонецьк. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю виданню «Сєвєродонецьк онлайн».



Він зазначив, що найважчі бої випали на долю Луганської області.



«Чи можливо було утримати Сєвєродонецьк? Якби ми мали те, що маємо зараз, і зараз ці бої почалися б, може, втримали б... Зараз у тилу у рашистів відбувається «бавовна» на складах, раніше такої можливості не було. У них у рази була перевага в артилерії», - сказав Гайдай і повідомив, що війська РФ «загальмували» одразу, коли зайшли до Лисичанська.



Описуючи період боїв за Сєвєродонецьк Гайдай зазначив, що «тоді не було ще у достатній кількості зброї», мова про MLRS та HIMARS, стримувати атаки окупантів Збройним силам України було важко.



За словами Гайдая, війська РФ знищили всі позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку і триматися військовим України вже не було за що. Як зазначив голова Луганської ОВВ, стояти на позиціях, щоб бійців вбивали не потрібно було, Україні важливо зберегти армію.



Також Гайдай заявив, що ЗСУ завдали серйозний удар по армії РФ, захищаючись.

Вранці 24 серпня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Донбасі минулої доби ЗСУ відбили шість атак російських військ.





