Российские войска ежедневно сбрасывают на Северск более 200 снарядов — МВД

Российские войска ежедневно сбрасывают более 200 снарядов на город Северск Бахмутского района Донецкой области, подвергая опасности местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Отмечается, что около 2 тыс жителей остаются в прифронтовой Северской объединенной территориальной громаде, в которую входит Северск и три соседних села.



«Здесь продолжают работать правоохранители. Вместе с представителями Бахмутской райгосадминистрации и Северской военной администрации организуют эвакуацию и привозят гуманитарные грузы. Без этой помощи гражданам в зоне боевых действий не выжить. Эвакуированных доставляют в Днепр и Ивано-Франковскую область. Сейчас в Северской громаде остается около 2 тысяч граждан. Люди уезжают, потому что их дома являются мишенями россиян и оставаться в них опасно», — сказано в сообщении.



По данным ведомства, людей вывозят на бронированном транспорте. Каждый выезд представляет смертельную опасность.



«Недавно эвакуационный автомобиль чуть не попал под огонь авиации», — рассказали в МВД.