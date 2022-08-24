Російські війська щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів — МВС

Російські війська щодня скидають понад 200 снарядів на місто Сіверськ Бахмутського району Донецької області, наражаючи на небезпеку місцевих жителів. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.



Зазначається , що близько 2 тис. жителів залишаються в прифронтовій Сіверській об'єднаній територіальній громаді, до якої входить Сіверськ і три сусідні села.



«Тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організують евакуацію та привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити. Евакуйованих доставляють у Дніпро та Івано-Франківську область. Зараз у Сіверській громаді лишається близько 2 тисяч громадян. Люди їдуть, тому що їхні будинки є мішенями росіян і залишатися в них небезпечно», — йдеться у повідомленні.



За даними відомства, людей вивозять броньованим транспортом. Кожен виїзд становить смертельну небезпеку.



«Нещодавно евакуаційний автомобіль мало не потрапив під вогонь авіації», — розповіли в МВС.