В Бахмуте задержали подростка, сдавшего оккупантам позиции украинской артиллерии

В Бахмуте правоохранители задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в передаче россиянам информации о размещении позиций Вооруженных сил. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, в июне – августе 16-летний подросток передавал российским оккупантам графические координаты мест пребывания Вооруженных сил Украины в Бахмуте и Бахмутском районе.



«По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога [в размере 148 860 гривен]» - сообщили в прокуратуре.



Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.