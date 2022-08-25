У Бахмуті затримали підлітка, який здав окупантам позиції української артилерії

У Бахмуті правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який підозрюється у передачі росіянам інформації про розміщення позицій Збройних сил. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, у червні – серпні 16-річний підліток передавав російським окупантам графічні координати місць перебування Збройних сил України у Бахмуті та Бахмутському районі.



«За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави [у розмірі 148 860 гривень]» - повідомили у прокуратурі.



Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.