Утром оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии

Российские войска утром 25 августа обстреляли территорию Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Великописаревскую общину, было зафиксировано 16 прилетов.



По данным Живицкого обошлось без жертв и разрушений.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российские военные ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые от российских снарядов люди.