Вранці окупанти обстріляли Сумську область із ствольної артилерії

Російські війська вранці 25 серпня обстріляли територію Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він зазначив, що окупанти обстріляли із ствольної артилерії Великописарівську громаду, було зафіксовано 16 прильотів російських снарядів.



За даними Живицького, обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що російські військові вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, є загиблі та поранені від російських снарядів люди.