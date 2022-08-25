«Шахтер» узнал, с кем встретится в групповом этапе Лиги чемпионов

25 августа в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.



Донецкиий футбольній клуб «Шахтер» стал единственным представителем Украины на данном этапе турнира, который стартует 6-7 сентября и продлится до 1-2 ноября.



По итогам жеребьевки в групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Реалом» (Мадрид), «Лейпцигом» и «Селтиком».



Домашние матчи «горняков» пройдут в Варшаве.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подписал договор аренды стадиона с варшавской «Легией» на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.