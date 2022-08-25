«Шахтар» дізнався, з ким зустрінеться у груповому етапі Ліги чемпіонів

25 серпня 2022, 21:22

«Шахтар» дізнався, з ким зустрінеться у груповому етапі Ліги чемпіонів

25 серпня у Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Донецький футбольний клуб «Шахтар» став єдиним представником України на даному етапі турніру, який стартує 6-7 вересня та триватиме до 1-2 листопада.

За підсумками жеребкування у груповому етапі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє з «Реалом» (Мадрид), «Лейпцигом» та «Селтіком».

Домашні матчі «гірників» відбудуться у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» підписав договір оренди стадіону з варшавською «Легією» на матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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