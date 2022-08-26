Окупанти зосередили зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

На Донбасі на Донецькому напрямку армія РФ не залишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.



На Слов'янському напрямі противник вів бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував обстріл з танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.



На Краматорському напрямку здійснював обстріл позицій українських військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.



На Бахмутському напрямку під вогонь окупантів потрапили райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцева, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми противник вів наступальний бій – успіху не мав.



На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.



На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вести вогонь біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.



Дивіться також:



