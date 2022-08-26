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Где были «прилеты» в Донецкой области, рассказал Кириленко

26 августа 2022, 09:24

Где были «прилеты» в Донецкой области, рассказал Кириленко

Этой ночью наибольшую активность российская армия проявляла в обстрелах громад Бахмутского и Краматорского районов. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Северске ночью были «прилеты», повреждены четыре дома. В один из них было прямое попадание. В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.

«Громко прошла ночь в Светлодарской громаде: под огнем Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск», — отметил Кириленко.

Также, по его словам, в Краматорском районе россияне обстреляли два учебных заведения: химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены пять жилых домов.

В Константиновской громаде, отметил глава области, от обстрела начался пожар: выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

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Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще шесть ранены.

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