В Северске и Зеленополье от обстрелов погибли люди

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что смерти зафиксированы в Северске и Зеленополье. Еще шесть человек ранены: по трое — в Зеленополье и Бахмуте.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 764 человека. 1959 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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