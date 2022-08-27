Макеевка попала под обстрел: Один человек погиб, четверо ранены

Оккупированная Макеевка попала под обстрел, есть жертва и раненые среди гражданского населения.



Как уверяют в так называемом «штабе теробороны ДНР», в результате обстрела в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек. Еще четыре мирных жителя получили ранения.



В «СЦКК ДНР» уточняют, что ранены женщины 1962 и 1973 годов рождения, а также мужчины 1963 и 1981 годов рождения.

Читайте также: Утром центр Донецка попал под обстрел

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 — ранены. «ДНР» заявляла о восьми раненых за сутки.

Смотрите также:



