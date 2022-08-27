Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено

27 серпня 2022, 14:11

Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено

Окупована Макіївка потрапила під обстріл, є жертва та поранені серед цивільного населення.

Як запевняють у так званому «штабі тероборони ДНР», внаслідок обстрілу у Червоногвардійському районі Макіївки загинула одна людина. Ще чотири мирні жителі отримали поранення.

У «СЦКК ДНР» уточнюють, що поранено жінок 1962 та 1973 років народження, а також чоловіків 1963 та 1981 років народження.

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Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 — поранені. «ДНР» заявляла про вісьмох поранених за добу.

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