Путін розпорядився забезпечити озброєну охорону у школах у захоплених регіонах України

У школах на підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також на захоплених російською армією частинах Запорізької та Херсонської області буде озброєна охорона. Таке розпорядження надав президент РФ Володимир Путін. Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, повідомляє російський «ТАСС».



«Президент РФ дав окреме доручення МВС, Росгвардії забезпечити заходи охорони та безпеки всіх шкіл у всіх п'яти регіонах. Це означає, що в кожній школі з 1 вересня має бути постійно щонайменше дві особи збройної охорони. Це і Росгвардія, і МВС Росії, і МВС ДНР і ЛНР, і спеціально відібрані ліцензовані приватні охоронні підприємства», — повідомив він.



За словами Кирієнка, кошти для цього виділено РФ. Метою у Росії назвали забезпечення безпеки навчального процесу.



Також він повідомив, що у цих регіонах планується комбіноване навчання.



«Або школа 1 вересня починає працювати, потім переходить на дистанційну чи змішану систему, або дітлахів будемо перевозити до шкіл найближчих районів, де спокійно», — запевняє він.