Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным

19 августа 2022, 16:11

«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области в школы пойдут более 160 тысяч школьников. Об этом в своем Telegram заявил глава группировки Денис Пушилин.

«К процессу обучения приступят 584 школы, в которых детей встретят 34 тысячи педагогов», — уверяет Пушилин.

По его словам, педагоги проходят «переобучение по российским образовательным стандартам».

На местных сайтах приводят слова главы «ДНР» о том, что обучение, скорее всего, будет комбинированным из соображений безопасности. С 1 сентября одни школы начнут работу в очном режиме, другие — в дистанционном.

Отмечается, что окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года.

Читайте также:

«ДНР» сообщила, как будут работать школы

Еще по теме

Прочее
Школы Война
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:11
«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным
14:40
РФ готовит «судилище» над военнопленными в оккупированном Мариуполе — ГУР МО
13:18
В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки
13:15
Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области
12:56
«ДНР» перечислила города, где отменена плата за воду
12:13
«ДНР» сообщила о взятии под контроль Зайцево и Дачи
11:43
В «ЛНР» руководить двумя «министерствами» и «антимонопольным комитетом» будут россияне
10:56
«ДНР» назначила на руководящие «должности» в «правительстве» россиян
09:20
«ДНР»: За сутки погибли четверо взрослых и двое детей, 23 человека ранены
00:10
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
18:58
«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ
17:44
В Запорожской области начали выдавать российские автономера
16:20
Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь
16:13
Что продают на рынке, показали жители подконтрольного «ЛНР» Луганска
все новости
16:47
Спасатели показали, как проходит эвакуация из Донецкой области
16:19
Российская армия днем атаковала Никопольский район в Днепропетровской области
16:11
«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным
15:40
На Донетчине «Черный тюльпан» ищет тела погибших
15:04
В Запорожской ОВА рассказали о причине звуков взрыва в областном центре
15:04
Скоро в городе невозможно будет находиться: Из Авдеевки эвакуируют больницу
14:51
Число жертв ракетных ударов по общежитиям в Харькове выросло до 21 человека
14:40
РФ готовит «судилище» над военнопленными в оккупированном Мариуполе — ГУР МО
14:40
Генсек ООН приехал в Одесский порт
14:29
Минреинтеграции: Переселенцы, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку на выплату
14:20
В 16 населенных пунктах Донецкой области восстановлено электроснабжение
13:55
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию с Запорожской АЭС
13:18
В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки
13:15
Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области
12:56
«ДНР» перечислила города, где отменена плата за воду
все новости
ВИДЕО
Утром войска РФ нанесли удар по Краматорску, разрушены учебные заведения
19 августа, 08:19
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
19 августа, 00:10
Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск
18 августа, 12:49

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты