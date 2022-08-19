«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области в школы пойдут более 160 тысяч школьников. Об этом в своем Telegram заявил глава группировки Денис Пушилин.



«К процессу обучения приступят 584 школы, в которых детей встретят 34 тысячи педагогов», — уверяет Пушилин.



По его словам, педагоги проходят «переобучение по российским образовательным стандартам».



На местных сайтах приводят слова главы «ДНР» о том, что обучение, скорее всего, будет комбинированным из соображений безопасности. С 1 сентября одни школы начнут работу в очном режиме, другие — в дистанционном.



Отмечается, что окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года.