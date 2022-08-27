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Оккупанты провели несколько безуспешных штурмов на Донбассе — Генштаб ВСУ

27 августа 2022, 19:56

Оккупанты провели несколько безуспешных штурмов на Донбассе — Генштаб ВСУ

Сегодня российские силы наступали на нескольких направлениях на Донбассе, но безуспешно. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 27 августа.

На Славянском направлении оккупанты огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершили попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имели, понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Спорного, Северска и Татьяновки, задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.

«Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево», — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытались разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести потери украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Также нанесли авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытались продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском направлении россияне продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки, задействовали авиацию для ударов по району Владимировки. Кроме того, вели наступление в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имели, отошли.

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