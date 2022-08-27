Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі — Генштаб ЗСУ

27 серпня 2022, 19:56

Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі — Генштаб ЗСУ

Сьогодні російські сили наступали на кількох напрямках на Донбасі, але безуспішно. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 27 серпня.

На Слов'янському напрямку окупанти вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петровського та Черкаського. Зробили спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони Спірного, Сіверська та Тетянівки, задіяли авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дар'ївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямі було зафіксовано обстріл поблизу Бахмута, Соледара, Яковлівки та Кодеми.

«Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямах населених пунктів Соледар та Зайцеве», - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку окупанти вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагалися зруйнувати важливі об'єкти інфраструктури, завдати втрат українським підрозділам у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Також завдали авіаудари біля Мар'їнки та Невельського. Наступальними діями намагалися просунутися у напрямах населених пунктів Невельське та Олександропіль, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували обстріл недалеко від Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки, задіяли авіацію для ударів по району Володимирівки. Крім того, вели наступ у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мали, відійшли.

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