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Мэр Славянска рассказал, сколько людей осталось в городе

27 августа 2022, 22:30

Мэр Славянска рассказал, сколько людей осталось в городе

В Славянске, который постоянно подвергается обстрелам со стороны россиян, все еще остаются около 20 тысяч жителей. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в интервью «Новостям Донбасса».

«На сегодняшний день в городе из 100 тысяч человек, которые проживали до войны, остается порядка 20 тысяч. Среди них порядка 2 тысяч детей и порядка 2 тысяч — это маломобильные люди с инвалидностью. Вот эти две категории, которые наиболее меня волнуют, именно их выезд», — сказал Вадим Лях.

Он отметил, что Кабинетом министров утвержден алгоритм действий местных властей по эвакуации многодетных семей и других социально уязвимых категорий.

По словам мэра Славянска, разработанную форму заявления об отказе от обязательной эвакуации еще не применяли.

«Думаю, что пока еще людям надо дать немного времени, в том числе, чтобы они все-таки приняли решение для себя. Я уверен, что еще немалая часть людей выедет с наступлением холодов. Пока еще когда на улице +30, как-то не все задумываются об отопительном сезоне, вернее, они думают о нем, но не всем понятно, что это такое — находиться без тепла в многоквартирном доме и так далее», — добавил Вадим Лях.

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