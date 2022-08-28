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ВСУ отразили атаки оккупантов на трех основных направлениях — Генштаб

28 августа 2022, 08:32

ВСУ отразили атаки оккупантов на трех основных направлениях — Генштаб

Российские войска получили отпор и были вынуждены отойти на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное Богородичное, Краснополье и Константиновка. Противник пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Бахмутском направлении огневому воздействию из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Российская авиация нанесла удар у Кодемы. Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили россиян.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного. Вел наступление в направлении Лозовое — Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое, Андреевка, Потёмкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Противник задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял район Белополья Сумской области.

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