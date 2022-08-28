ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох основних напрямках — Генштаб

28 серпня 2022, 08:32

ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох основних напрямках — Генштаб

Російські війська отримав і відсіч і були змушені відійти на Слов'янському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

 На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дубрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка. Противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і змушений був відійти.

 На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Слов'янська, Верхньокам'янського та Сіверського.

 На Бахмутському напрямку вогневому впливу з танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ і Зайцеве. Російська авіація завдала удару біля Кодеми. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір'я та Зайцева. Українські захисники зупинили та відкинули росіян.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного. Вів наступ у напрямку Лозове — Первомайське, отримав жорстку відсіч і вимушено відійшов.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Російська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Наніс авіаудари біля Гусарівки та Первомайського.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріл цивільної та військової інфраструктури з танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

 На Запорізькому напрямку обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Орєхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували вражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупарево, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Першотравневе, Партизанське, Квітневе, Андріївка, Потьомкіне, Ольгине, Трудолюбівка, Княжівка, Добрянка та Тополіно. Противник задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки.

 На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація істотних змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв район Білопілля Сумської області.

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