Російські війська обстріляли житлові будинки у Слов'янську та Краматорську

Російські війська вночі обстріляли та пошкодили житлові будинки у Слов'янську та Краматорську. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він розповів, що 8 багатоповерхівок було пошкоджено у Слов'янську. Один із снарядів потрапив у двір школи. Обійшлося без жертв.



Також вночі росіяни цілили в залізничну інфраструктуру в Краматорську і пошкодили житлові будинки поряд із залізницею. Інформація про постраждалих наразі не надходила.



Кириленко зазначив, що наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканців постраждалих будинків не було вчасно евакуйовано.