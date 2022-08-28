Оккупанты отброшены на шести направлениях — глава Луганской ОВА

Российские оккупанты 27 августа пытались наступать на шести различных направлениях на Донбассе, но на каждом из них получили отпор и были отброшены украинскими бойцами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



По его словам, противник не прекращает ни на день массированный обстрел населенных пунктов и укреплений ВСУ на границе двух областей. Основные усилия он сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел в Луганской области.



«Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить противника. Уточненную информацию о потерях, как всегда, узнаем через несколько часов», — написал Гайдай.



Он также отметил, что в оккупанты нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.



«Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам привлекались танки», — добавил Гайдай.